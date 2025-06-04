「マリナーズ−オリオールズ」（３日、シアトル）オリオールズの菅野智之投手が今季１２度目の先発。７回５安打１失点で５勝目の権利を持って降板した。降板時点でチームは３−１とリードした。菅野は１−０の二回、マリナーズ・テレスに同点ソロを被弾。それでもその後は走者を出しても粘り、六回１死一、二塁ではローリーを外角のスプリットで二ゴロ併殺打に仕留めてピンチを脱した。菅野は今季この試合まで１１試合に登