演歌歌手の藤あや子が3日に自身のアメブロを更新。愛猫・マルとオレオの6歳の誕生日を祝福した。【映像】藤あや子、“相方”坂本冬美からもらったお土産を公開藤は「Happy birthday マルオレ」と書き出しブログを更新。「本日、めでたく6歳の誕生日を迎えさせて頂きました」と祝福し、誕生日ケーキの前で座る愛猫たちの2ショットを披露した。続けて、マルとオレオとの出会いについて「生後1ヶ月でうちの子になりましたが、こ