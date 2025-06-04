天皇ご一家は、戦後80年にあたり、つい先ほど、太平洋戦争の激戦地・沖縄県に到着されました。午前中、両陛下と愛子さまは特別機で羽田空港を出発し、午後1時前、那覇空港に到着されました。空港では、玉城知事らが出迎え、初めて沖縄入りした愛子さまは両陛下と共に1人1人と挨拶を交わされました。ご一家は2日間の日程で沖縄に滞在し、まず激戦地、糸満市にある国立沖縄戦没者墓苑を拝礼し、24万人あまりの犠牲者の名前が刻まれた