6月3日からセブン-イレブン（一部地域を除く）各店舗で「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第二弾スタート。おにぎりやお弁当、総菜やスイーツなど韓国グルメを楽しめます。今回は、クロワッサンを潰した見た目が衝撃的?！な「韓国風クリスピークロワッサンいちご」を紹介します。昨年からセブン-イレブンでは、チョコレートが掛かったクリスピークロワッサンや、キャラメルシュガーのものも販売されていました。カリッとした食感が