6月3日午前、新潟市西区の倉庫内で、社員の20代男性に対しくわで頭を殴打し殺害しようとしたとして、会社役員の男が現行犯逮捕されました。殺人未遂の現行犯で逮捕されたのは、新潟市南区の会社役員の男（48）です。男は6月3日午前7時半すぎ、新潟市西区金巻の倉庫内で、20代の男性社員の頭をくわで1回殴り殺害しようとしました。現場周辺にいた別の社員が消防に通報。その後、消防から「けんかだ」と通報を受けた警察が現場に臨場