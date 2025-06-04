[ロサンゼルス ３日 ロイター] - 米国でデンマーク製薬大手ノボノルディスクの肥満症治療薬「ウゴービ」を使用する１０代の若者が増加していることが、ヘルスケア情報会社トゥルベタの調査で分かった。調査データをロイターが入手した。若者を対象とした同薬の使用に自信を持つ家族と医師が増えていることが背景にある。データによると、ウゴービによる治療を始めた１０代の若者の平均処方率は昨年は１０万人当たり１４．８件