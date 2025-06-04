嵐の二宮和也とＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの大森元貴のＸ（旧ツイッター）でのやり取りが話題になっている。二宮と親交のある大森は３日夜に「ニノさんと撮影スタジオ（ミセスの現場）でたまたまお会いして、有難いことにお弁当の差し入れをいただきました。お兄様ご馳走様でした」と二宮から差し入れがあったことを明かした上で「このことはＸとかで言わないでよと念を押されましたが、僕にはわかります。言えってことだ