[４日 ロイター] - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの５月の英国における新車販売台数は１７５８台と、前年同月の３２４４台から４５％超減少した。調査会社ニュー・オートモーティブが４日発表したデータ（速報値）で明らかになった。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が欧州の極右政党を支持したことなどが響いて、同社の市場シェアは減っている。それでもテスラ車は年初来、英国で最も売れている電池式ＥＶ（ＢＥＶ