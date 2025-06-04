Timothy Gardner[３日 ロイター] - 米メタ・プラットフォームズは３日、米電力大手コンステレーション・エナジーが運営するイリノイ州のクリントン原子力発電所から２０年間にわたって電力を購入することで合意したと発表した。メタがこうした合意を原発と締結するのは初めて。米国では人工知能（ＡＩ）の普及やデータセンターの増設を受けて２０年ぶりに電力需要が拡大。大手ハイテク企業は電力の確保を目指している。クリン