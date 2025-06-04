ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年6月4日から8日まで買えるお得な商品を紹介します。どんな夏の時期でもサラッと心地よく！今週のテーマは「晴れの日も雨の日も味方にする！お出かけコーデ」。どんなシーンでも快適に過ごせる、この夏大注目のカジュアルウェアが揃っています。「HK WORKS LONDON」の新作は、洋服にインナー、小物類まで、幅広く取り揃えています。サラッと1枚で決まり、UV対策・D