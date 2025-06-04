千葉ロッテマリーンズは8月9日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象としてアロハシャツを受け取ることができるグッズ付きチケットを先着1万5000枚販売すると発表した。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）で、購入者はチケット1枚につきアロハシャツ1着を受け