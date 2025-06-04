秋田朝日放送 秋田県内で今シーズンの田植えが終わった田んぼは５月３０日時点で全体の８８.４%で、４月の天候不順の影響で例年よりも遅れています。 秋田県が毎年田植えの時期に行う進捗状況の調査によりますと、５月３０日時点で田植えが終わった田んぼの割合は８８.４%でした。例年よりも７.８ポイント低くなっています。地域別でみても平年より６～１０ポイントほど低く、全県で遅れがみられます。 秋田県