149.56200日移動平均 148.18100日移動平均 147.71ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 146.10一目均衡表・雲（上限） 145.39一目均衡表・基準線 145.19エンベロープ1%上限（10日間） 144.7521日移動平均 144.20一目均衡表・転換線 144.05現値 143.7610日移動平均 143.76一目均衡表・雲（下限） 142.32エンベロープ1%下限（10日間） 141.79ボリンジャーバンド2