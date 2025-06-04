「最近、息子の態度がトゲトゲしていて…」「『うるさい！』なんて言われて、もうどうしたらいいの？」思春期の子どもを持つお母さんなら、一度はそんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。我が子の成長は嬉しいけれど、時にはその変化に心が折れそうになることもありますよね。今回は、まさにそんな反抗期の息子さんとの関係に悩んでいた女性が、夫のある行動をきっかけに息子の心からの謝罪を受け、涙したエピソードを