「大韓民国が世界を主導する時代を切り開く。弱肉強食の世界秩序や人工知能（AI）による先端科学の時代さえも克服し、“世界の標準”として堂々と立つだろう」【注目】李在明を守るため「共に民主党」が推進する2つの改正案李在明（イ・ジェミョン）大統領は大統領候補時代の4月11日、「模倣から主導へのパラダイム転換」を骨子とした国家ビジョンを公開し、このように語った。こうして李在明大統領は選挙期間中、一貫して「K-イニ