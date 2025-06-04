元テレビ朝日社員の玉川徹氏が4日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。3日に亡くなった長嶋茂雄さんについてコメントした。番組は、ドジャースの元オーナー、ピーター・オマリー氏に取材。オマリー氏は長嶋さんに幻のトレード計画があったことを明かし、「もし実現していたら長嶋が日本人メジャーリーガー1号だった」などと語る様子が放送された。玉川氏は「これは驚きましたね。それもドジャースだっ