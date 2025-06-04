【第117話】 6月4日 公開 【拡大画像へ】 でこぽん吾郎氏は6月4日、自身のXにてマンガ「ただいま！保育士 でこ先生」第117話「王の望み」を公開した。 本作は元保育士の作者の経験を元にした、保育園での毎日が描かれるコミックエッセイ。第117話では、王様になりきった少年が「今日やりたいこと」を考える。王様になればなんでもできると思ったのだが……。 ただいま！保