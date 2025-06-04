6月4日投稿 【拡大画像へ】 「ハチミツとクローバー」や「3月のライオン」のマンガ家の羽海野チカ氏は自身のXアカウントに「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」の第9話に登場したララァを描いた幻想的なイラストを公開した。「わたしがはじめて好きになったアニメの中の美しい女の子」というメッセージが添えられており、暗闇の中で不思議な存在感を放つララァが描かれている。 第9話では