（台北中央社）俳優のグイ・ルンメイ（桂綸鎂）は西島秀俊主演、真利子哲也監督の映画「Dear Stranger」で幼い息子の失踪に直面する女性を演じる。ルンメイは、役はとても魅力的だったものの、動物的な形で人間の本質を探る真利子監督の作風は「私にとって全く新しい挑戦で、自身をこれまでにないほど解放させられた」と振り返った。「Dear〜」は日本人男性と中華系米国人の妻の穏やかに見える移民生活が、幼い息子の失踪に