¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Îµ®ÅçÌÀÆü¹á¡Ê29¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLULUTI HARAJUKU¥ª¡¼¥×¥óµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£µîÇ¯·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿µ®Åç¤¬¡È»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¡¼¥È¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ª¥´¡¼¥ë¥É¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂ­¼ó¥Á¥é¥ê¤Êµ®ÅçÌÀÆü¹á¡ÖLULUTI¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤â»îÃå¤Ç¤­¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖLULUTI HARAJUKU¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤ÎWITH HARA