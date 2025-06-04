6月4日、B1東地区の越谷アルファーズは、横浜ビー・コルセアーズから自由交渉選手リストに公示されていた大庭岳輝と、2025－26シーズンの契約合意（新規）を発表した。 現在27歳の大庭は、184センチ85キロのシューティングガード。洛南高校、京都産業大学を経て、2019－20シーズンに京都ハンナリーズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たす