ナルミヤ・インターナショナルが４日続伸している。３日の取引終了後に発表した５月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比２．２％増と２カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。ゴールデンウィークが天候に恵まれ、夏物商品の販売が順調に推移した。なお、全店売上高は同１１．８％増だった。 出所：MINKABU PRESS