「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在でＪＣＲファーマが「買い予想数上昇」３位となっている。 ４日の東証プライム市場でＪＣＲファが反発。２日午前中に東京慈恵会医科大学の研究チームが、順天堂大学やＪＣＲファと共同で、治療たんぱく質を脳に輸送する新たな遺伝子治療法を確立したと発表。これを買い材料に同日の株価は一時ストップ高に買われた。３日には反落