午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１５７、値下がり銘柄数は４１４、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位にその他製品、パルプ・紙、証券・商品、水産・農林、非鉄など。値下がりで目立つのはゴム製品、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS