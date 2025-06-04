2026年北中米ワールドカップに向け、本格的な強化がスタートした。ご存じの通り、今回の6月シリーズはサバイバル色が非常に強いメンバー構成となっている。絶対的な主力と言えるのは、キャプテンの遠藤航、カタールW杯経験者の鎌田大地と久保建英、GK鈴木彩艶くらい。それ以外の面々はここから日本代表で確固たる地位を築いていかなければならないのだ。カタールW杯経験者でありながら、第2次森保ジャパンでは2回しか招集され