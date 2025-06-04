中国共産党中央政治局委員を務める王毅外交部長は北京市内で3日、米国の新任駐中国大使のデイビッド・パーデュー氏と会談しました。王外交部長は、パーデュー大使の就任を歓迎し、大使が中米間の信頼できる意思疎通者、さらに食い違いの調停者、協力の促進者になり、中米関係の健全で安定した持続可能な発展を推進するために積極的な役割を果たすことに期待を示しました。王部長はさらに、現在の中米関係は重要な節目にあると述べ