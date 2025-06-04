インターハイ静岡県予選の準決勝。静岡県のユース年代において唯一プレミアリーグWESTに所属している静岡学園は、浜松開誠館にPK戦の末で敗れて全国への切符を逃した。「PK戦に持っていってしまった以上は苦しくなる。粘り強く、身体を張って球際を激しく来た開誠館を褒めるべきだし、シンプルに僕らの力不足。だからこそ、泣くというより次に切り替えて、自分はここからさらに成長して、夏に追い込んで、選手権でチャンピオンに