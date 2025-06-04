葉加瀬太郎が自身のInstagramを更新し、藤井フミヤ、今井美樹との豪華な2ショットを投稿した。 【写真】『葉加瀬太郎音楽祭2025』に出演した藤井フミヤとの2ショットを公開した葉加瀬太郎／今井美樹との2ショット他 ■『葉加瀬太郎音楽祭2025』に藤井フミヤ、今井美樹がゲストとして出演 5月31日に東京・神宮外苑 聖徳記念絵画館前特設会場（総合球技場）にて、葉加瀬が主宰する音楽イベント『葉加瀬太郎音楽祭2025』が開催され