【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■timeleszとして活動する想いや、菊池風磨の「マイ哲学」も放送！ timeleszの菊池風磨が、音楽プロデューサー・Ryo’LEFTY’Miyataがメインパーソナリティを務めるJFN系列全国ネットFMラジオ番組『cross-dominance MUSIC TOURIST』の第36～38回に登場する。 番組内では、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人で作詞を担当し、音楽プロデューサ&#1