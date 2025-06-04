マガジンハウスは、2025年5月25日(日)にマップ連動型アプリメディア「mapzine(マプジン)」をローンチしました。 マガジンハウス「mapzine(マプジン)」  雑誌BRUTUS発のマップアプリ。バックナンバーから最新号まで、編集部が取材したスポット情報が記事と共に地図上で簡単に探せる。名称： mapzineローンチ日： 2025年5月25日(日)料金： 月額350円(※ご登録の方法(Webから／アプリから)によって価格が