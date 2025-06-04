アメリカのトランプ政権は、日本時間の先ほど午後1時過ぎから、海外から輸入する鉄鋼・アルミニウム製品にかける追加関税を2倍の50％に引き上げました。トランプ政権は2025年3月、日本を含むすべての国から輸入する鉄鋼・アルミニウム製品に25％の追加関税を発動させました。この関税措置についてトランプ政権は4日、2倍となる50％に引き上げ、日本時間の先ほど発動されました。一方、5月にアメリカと貿易協定の締結で合意したイギ