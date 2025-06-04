高齢女性から現金300万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4日、詐欺の疑いで、東京都中央区の職業不詳岡田拓己容疑者（29）ら4人を再逮捕した。同課によると、4人のうち岡田容疑者を含む3人は、暴走族OBらによる準暴力団「打越スペクター」のメンバーという。打越スペクターが匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とも関連があるとみている。首都圏で相次いだ強盗事件のうち、横浜市青葉区で男性が死亡した事件で現金を回収