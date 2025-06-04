巨人の長嶋茂雄終身名誉監督が3日午前6時過ぎ、肺炎のため都内の病院で死去した。“ミスタープロ野球”の訃報は海外でも大きく報道され、ドジャース専門メディアも生前の功績を称えつつ、ドジャースと長嶋氏の関係を振り返った。 ■ラソーダ元監督を通じて関係深化 ドジャースの情報を扱う米メディア『dodgers beat』は3日（日本時間4日）、「日本の象徴・長嶋茂雄さん、89歳で死去ドジャ&#1254