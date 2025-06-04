行き過ぎたダイエットは心の健康に深刻な影響を与えかねないという研究結果が報告された/Sabina Eivazova/iStockphoto/Getty Images（ＣＮＮ）行き過ぎたダイエットは心の健康に深刻な影響を与えかねないという研究結果が、３日の米医学誌に発表された。研究チームは摂取カロリーの減らし過ぎとうつや不安の症状悪化との関係を指摘している。今回の研究では食生活とうつの症状について調べた全米健康栄養調査をもとに、成人２万８