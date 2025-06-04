中島大祥堂は、2025年6月2日(月)に、食感の違いで楽しめる新しい塩クッキー「ほろしお」と「ザクシオ」を全国で販売中です。 中島大祥堂 塩クッキー「ほろしお」「ザクシオ」  希望小売価格：248円(税込267.8円)発売日：2025年6月2日(月)販売場所：全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストア等※一部お取り扱いのない店舗・地域があります。発売元：中島大祥堂 中島大祥堂は、2025年6月2日(月