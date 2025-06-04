歌手平松愛理（61）が、6月1日に東京・大手町三井ホールで550人を集めて「平松愛理コンサートツアー2025『北風と太陽と私』」を開いた。この日発売の新曲「北風と太陽〜エピローグ」、カップリングの「部屋とYシャツと私U−35 with呼野」、そしてオリジナルの「部屋とYシャツと私」のアコースティックバージョンなど、アンコールを含め全15曲を熱唱した。昨年、ソロデビュー35周年を迎えた平松は、35周年記念として1992年（平4）に