◆第６６回宝塚記念・Ｇ１（６月１５日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、美浦トレセン右前第１指骨剥離骨折からの復帰戦となる昨年の有馬記念でＶのレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は、Ｗコースで戸崎圭太騎手を背に追い切られた。タイムは６ハロン８０秒６で、ラストは１１秒６とシャープ。レッドヴェロシティ（７歳３勝クラス）を２馬身追走すると、直線で内か