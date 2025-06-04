梅酒・梅シロップ漬けに適した青梅が5月終盤から市場に出回り始め、2025年氷糖商戦は後半戦に突入した。今年の全国の梅の収穫は平年を下回る不作の見通し。2020年以来の凶作となった昨年を上回るものの、最大産地・和歌山では過去10年で最大規模の雹被害が発生。梅干しなど加工用に向かうことも想定され、青梅の流通量への影響が危惧される。氷糖メーカー各社は、青梅出荷がピークとなる6月第一週の動向を注視している。全国の梅出