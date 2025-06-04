風雅と通宝と有明のり研究所は、「塩屋一番 〇特」が「Most expensive dried seaweed / nori sold at auction」としてギネス世界記録(TM)に認定されました。 風雅／通宝／有明のり研究所「塩屋一番 〇特」 風雅と通宝と有明のり研究所は、「塩屋一番 〇特」が「Most expensive dried seaweed / nori sold at auction」としてギネス世界記録(TM)に認定された！ ■「塩屋一番」とは 世界最高値の海