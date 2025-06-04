日本料理と一言で言っても、長い歴史の中で使う食材も調理法も変化しつづけている。「弁松の弁当」や「駒形どぜうのどぜう鍋」のように江戸の味を謳う食べ物はあるが、時代が遡れば遡るほどその味を見つけることはなかなか難しい。 【画像】奈良時代の宮廷料理が続々と 実は奈良パークホテルでは江戸時代よりはるか昔、奈良時代の宮廷料理を楽しめる「天平の宴」という食事プランがある。要予約で2名から利用可能。この宴