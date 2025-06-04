超小型の掃除機を自ら紹介する、創業者のジェームズ・ダイソン氏。メイン商品「Dyson PencilVac Fluffycones」の公式サイトでの価格は8万4920円。重量はわずか1.8?（撮影：尾形文繁）【写真で見る】サイクロン式ではない新型モーターは500円玉サイズの超小型「新たな技術を、日本で発表することが大好きだ」英家電メーカーダイソンの日本法人（東京・千代田区）は5月22日、世界に先駆けてコードレス掃除機「Dyson PencilVac（ダイ