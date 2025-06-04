天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、戦後80年の節目にあたり、4日から2日間、激しい地上戦が行われた沖縄県を訪れ、戦没者を慰霊されます。天皇ご一家は4日午後、沖縄県の那覇空港に到着されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは4日午後1時ごろ、特別機で那覇空港に到着されました。今回の訪問は戦後80年にあたり、両陛下と愛子さまに対する沖縄県からの願い出を受けたものです。那覇空港では、沖縄県の玉城デニー知事らが出迎えま