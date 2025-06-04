俳優の河合優実さんが『MOW PRIME（モウ プライム）注文の多いアイス店』PR発表会に登壇しました。  【写真を見る】【 河合優実 】映画デビュー作のオーディション課題「悪霊に取りつかれたようなスピードで白目をむきながらうどんを打ってください」“ 無茶ぶり ” エピソード明かす森永乳業の「MOW PRIME（モウ プライム）」より、ブランド初となる体験型アイスショップ『MOW PRIME（モウ プライム）注文の多い