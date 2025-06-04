きょう（水）は高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。寒冷低気圧の影響をうける北海道は、雨で雷雨になる所もありそうです。【写真を見る】【東京も真夏日に迫る気温に】週末にかけ“季節先取り”の暑さ東京27℃ 高知・鹿児島31℃で真夏日予想熱中症に注意！きょうの各地の予想最高気温は、札幌：22℃釧路：12℃青森：23℃盛岡：21℃仙台：26℃新潟：23℃長野：25℃金沢：24℃東京：27℃