スターバックス コーヒー ジャパン は、全国19店舗のティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」にて“サマーシーズン第2弾”を6月11日よりスタートする。サマーシーズン第2弾熱い夏でも抹茶の濃厚な味わいはそのままに、ひんやりとした抹茶が楽しめる『抹茶 ピスタチオムース ティー ラテ』、『抹茶 グリーン ティー スパークリング』の新商品で“夏抹茶体験”を届ける。この夏は、さらに抹茶のもつ魅力を深掘りし、