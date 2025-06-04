女優雛形あきこ（47）が、3日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。頭痛に悩む雛形は最新の頭痛治療薬を使っていると明かした。番組のテーマは「頭痛」。日本人の4人に1人は頭痛に悩まされていると紹介された。出演した専門医は「2021年から日本でも片頭痛のメカニズムに特化したお薬が使えるようになった。それは月に1回皮下注射をしていくっていうお薬。CGRP関連抗体薬って言われてい