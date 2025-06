バレンシアガがSPRING 26コレクション「BALENCIAGA BY DEMNA “EXACTITUDES” THE SPRING 26 COLLECTION」を発表、これがデムナによる最後のプレタポルテのコレクションとなります。これに合わせ、ルックとデムナによるコレクションノートが届きましたのでご紹介します。BALENCIAGA BY DEMNA “EXACTITUDES” THE SPRING 26 COLLECTION このコレクションは、Balenciagaでの10年間、私のクリエイティブビジョンとファッションにお