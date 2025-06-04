グレーターベイ航空は、香港〜フーコック線を7月16日に開設する。水・土・日曜の週3往復を、8月31日まで期間運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は香港発が2時間55分から3時間5分、フーコック発が2時間50分。■ダイヤHB520香港（08:35）〜フーコック（10:35）／水HB520香港（17:05）〜フーコック（19:10）／土HB520香港（16:00）〜フーコック（17:55）／日HB521フーコック（11:30）〜香港（15:20）