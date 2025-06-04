デスティネーションDCは、2024年のワシントンD.Cへの訪問者数が過去最高を記録したと明らかにした。訪問者数は2,720万人で、前年を125万人上回った。このうち国内訪問者は2,500万人、外国人訪問者は220万人だった。これにより114億米ドルの消費、23億米ドルの税収、111,500人の雇用効果をもたらした。外国人訪問者は国内旅行者より滞在時間が長く、消費額は2倍に及ぶ。日本は昨年と同様に14番目に大きい海外市場で、約38,000人が訪