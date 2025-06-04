アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第10話「最強」のあらすじ＆先行場面カットが解禁された。第10話は8日午後4時30分からTBS系で放送される。【画像】タマモクロスだ！ビビるオグリキャップ…公開された場面カット第10話は、『日本ダービー』に出走できなかったオグリ。これからのレースを戦っていく為にも『次の目標』を見つけることが重要と考えた六平は、オグリとベルノをGI『宝塚記念』の観戦に連れていく。ファン投票で